Міноборони рф хоче ставити в’язнів у колоніях на військовий облік

Міноборони рф хоче ставити в’язнів у колоніях на військовий облікhttps://racurs.ua/ua/n186974-minoborony-rf-hoche-stavyty-v-yazniv-u-koloniyah-na-viyskovyy-oblik.htmlРакурс
Міноборони рф виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув’язнених.
Проект відповідних змін до положення про облік опубліковано на офіційному російському порталі правових актів, повідомляє «Радіо Свобода».
Згідно із запропонованими відомством змінами, особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, мають стати на військовий облік в особливому порядку — безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.
Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцеперебуванням установ кримінально-виконавчої системи, — вказано в проекті.
Пропонується, що в такому разі списки військовозобов’язаних ув’язнених формуватимуть самі в’язниці та колонії, змінюватимуть їх у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватиму до військкоматів.
Зараз у положенні про військовий облік зазначено, що громадяни, які у рф відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають обліку. Саме цей підпункт міноборони рф пропонує скасувати, — зазначає видання.
Джерело: «Радіо Свобода»