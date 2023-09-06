Блинкен объявил о предоставлении Украине помощи на миллиард долларов

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен, фото: Dmytro Kuleba

https://racurs.ua/n186975-blinken-obyavil-o-predostavlenii-ukraine-pomoschi-na-milliard-dollarov.html

Ракурс

США нададуть 1 млрд дол. на підтримку України.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про це сьогодні, 6 вересня, на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу у Києві, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ми й надалі будемо на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 млрд дол. США. Це включає 665,5 млрд дол. нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки, — зазначив він.

За його словами, допомога включає:

175 млн дол. США для «забезпечення значної підтримки ППО України, що є гострою необхідністю»;

100 млн дол. для підтримки довгострокових військових потреб України;

300 млн дол. — на підтримку зусиль правоохоронних органів із відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях.

Ми відправляємо нашу першу партію протимінних і бронеавтомобілів українським прикордонникам і поліції, з деякими з яких я зможу зустрітися завтра. І ми надаємо критично важливу допомогу в розмінуванні, щоб допомогти знешкодити російські міни, боєприпаси, що не вибухнули, тощо, — зазначив Блінкен.

Він також акцентував увагу на тому, що наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі — 30% території потенційно заміновано.

Нове фінансування у сфері безпеки, про яке ми оголошуємо сьогодні, також буде підкріплено прибуттям цієї осені американських танків «Абрамс» і навчанням українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах, доповнюючи навчання, яке вже проводиться в Європі, — повідомив Блінкен.

Він зазначив, що загалом з початку російської агресії США виділили понад 43 млрд. дол. на допомогу у сфері безпеки.

Також Блінкен зауважив, що відтоді як він востаннє був в Україні майже рік тому, українські сили повернули собі понад 50% території, захопленої російськими військами з лютого 2022 року.

У контрнаступі, що триває, за останні кілька тижнів прогрес прискорився. Ця нова допомога допоможе підтримати її та надати додаткового імпульсу, — наголосив держсекретар США.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»