Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
КНДР показала спуск на воду первой субмарины "для тактической ядерной атаки"

КНДР показала спуск на воду первой субмарины «для тактической ядерной атаки» (ФОТО)

8 сен 2023, 11:57
999

Північна Корея заявила, що спустила на воду перший підводний човен «для тактичної ядерної атаки».


.

Як пише «Радіо Свобода», північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що цей човен «виконуватиме свою бойову місію як один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР». З його слів, озброєння флоту ядерною зброєю «є невідкладним завданням».

Кім Чен Ин також пообіцяв передати більше таких підводних суден, пише CNN з посиланням на північнокорейське держагентство KCNA. Агентство також показує фото з церемонії спуску субмарини напередодні.

Нагадаємо, впродовж останнього року Північна Корея посилила свій військово-морський флот новою ядерною зброєю, включаючи підводний дрон та військові кораблі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров