Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Оперная дева" из Китая спела "Катюшу" на руинах драмтеатра Мариуполя

«Оперная дева» из Китая спела «Катюшу» на руинах драмтеатра Мариуполя (ВИДЕО)

8 сен 2023, 11:39
999

Китайська «оперна діва» заспівала «Катюшу» у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі співачкою з Китаю й назвав цей виступ «танцями на кістках маріупольців».


.

Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд усіх «гастролерів» із Китаю. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, приїзд яких є незаконним і грубо порушує законодавство України.

Ніколенко заявив, що Київ поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від Пекіна пояснень щодо мети перебування громадян КНР у Маріуполі, а також шляхів їхнього потрапляння до міста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров