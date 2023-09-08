“Оперна діва” з Китаю заспівала “Катюшу” на руїнах драмтеатру Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n187028-operna-diva-z-kytau-zaspivala-katushu-na-ruyinah-dramteatru-mariupolya-video.html

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Китайська «оперна діва» заспівала «Катюшу» у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі співачкою з Китаю й назвав цей виступ «танцями на кістках маріупольців».

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Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд усіх «гастролерів» із Китаю. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, приїзд яких є незаконним і грубо порушує законодавство України.

Ніколенко заявив, що Київ поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від Пекіна пояснень щодо мети перебування громадян КНР у Маріуполі, а також шляхів їхнього потрапляння до міста.