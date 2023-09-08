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Ракурс
“Оперна діва” з Китаю заспівала “Катюшу” на руїнах драмтеатру Маріуполя

«Оперна діва» з Китаю заспівала «Катюшу» на руїнах драмтеатру Маріуполя (ВІДЕО)

8 вер 2023, 11:39
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Китайська «оперна діва» заспівала «Катюшу» у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі співачкою з Китаю й назвав цей виступ «танцями на кістках маріупольців».


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Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд усіх «гастролерів» із Китаю. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, приїзд яких є незаконним і грубо порушує законодавство України.

Ніколенко заявив, що Київ поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від Пекіна пояснень щодо мети перебування громадян КНР у Маріуполі, а також шляхів їхнього потрапляння до міста.

Джерело: Ракурс


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