КНДР показала спуск на воду першої субмарини «для тактичної ядерної атаки» (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n187029-kndr-pokazala-spusk-na-vodu-pershoyi-submaryny-dlya-taktychnoyi-yadernoyi-ataky-foto.html

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Північна Корея заявила, що спустила на воду перший підводний човен «для тактичної ядерної атаки».

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Як пише «Радіо Свобода», північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що цей човен «виконуватиме свою бойову місію як один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР». З його слів, озброєння флоту ядерною зброєю «є невідкладним завданням».

Кім Чен Ин також пообіцяв передати більше таких підводних суден, пише CNN з посиланням на північнокорейське держагентство KCNA. Агентство також показує фото з церемонії спуску субмарини напередодні.

Нагадаємо, впродовж останнього року Північна Корея посилила свій військово-морський флот новою ядерною зброєю, включаючи підводний дрон та військові кораблі.