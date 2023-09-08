рф сбросила авиабомбу на херсонское село — есть погибшие и раненые

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Окупаційна армії росії обстріляла село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок авіаудару троє людей загинуло, ще четверо — дістали поранень. Про це 8 вересня повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

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На місці влучання працюють рятувальники. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Як вказує Херсонська обласна військова адміністрація, через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік.

Ще четверо жінок — поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 років, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві мешканки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.

Окрім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення дістав 67-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні.