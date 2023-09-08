Украина вернула еще девять детей - один парень прошел допросы и тюрьму

https://racurs.ua/n187030-ukraina-vernula-esche-devyat-detey-odin-paren-proshel-doprosy-i-turmu.html

Ракурс

Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.

.

Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.