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Украина вернула еще девять детей - один парень прошел допросы и тюрьму

Украина вернула еще девять детей — один парень прошел допросы и тюрьму

8 сен 2023, 12:20
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Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.


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Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.

Источник: Ракурс


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