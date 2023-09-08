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Украина вернула еще девять детей - один парень прошел допросы и тюрьму
Украина вернула еще девять детей — один парень прошел допросы и тюрьмуhttps://racurs.ua/n187030-ukraina-vernula-esche-devyat-detey-odin-paren-proshel-doprosy-i-turmu.htmlРакурс
Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.
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Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.