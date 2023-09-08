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Україна повернула ще дев’ятьох дітей - один хлопець пройшов допити і вʼязницю

Україна повернула ще дев’ятьох дітей — один хлопець пройшов допити і вʼязницю

8 вер 2023, 12:20
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Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.


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Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.

Джерело: Ракурс


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