Україна повернула ще дев’ятьох дітей - один хлопець пройшов допити і вʼязницю

https://racurs.ua/ua/n187030-ukrayina-povernula-sche-dev-yatoh-ditey-odyn-hlopec-proyshov-dopyty-i-v-yaznycu.html

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Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.

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Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.