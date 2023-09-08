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Україна повернула ще дев’ятьох дітей - один хлопець пройшов допити і вʼязницю
Україна повернула ще дев’ятьох дітей — один хлопець пройшов допити і вʼязницюhttps://racurs.ua/ua/n187030-ukrayina-povernula-sche-dev-yatoh-ditey-odyn-hlopec-proyshov-dopyty-i-v-yaznycu.htmlРакурс
Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох дітей. Про це повідомив офіс дитячого омбудсмена.
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Двоє дітей перебували на окупованих територіях, а одного хлопця представники окупаційної армії росії місяць утримувати у в’язниці. Дитина пройшла фільтрацію і допити. Загарбники звинувачували хлопця у підриві моста.