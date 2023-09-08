Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: МВД

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Зросла кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару по адміністративній будівлі поліції.

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Станом на 15.00 8 вересня відомо про 60 поранених та одного загиблого в Кривому Розі. Пошуково-рятувальні роботи завершені, зараз комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки. Про це Міністерство внутрішніх справ та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили в Telegram.

Патрульна поліція вже оприлюднила в соцмережах відео з особистих камер правоохоронців, яке відзняли в перші моменти після російського удару. Патрульні до приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла внаслідок вибуху. Також оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки окупантів була пошкоджена адміністративна будівля поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

13.30 ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи. Тоді повідомлялося про одного загиблого та 54-х поранених. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про дев’ять постраждалих правоохоронців.