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Приложение первой помощи от Красного Креста. Фото: Красный Крест
Красный Крест запустил в Украине учебное приложение по навыкам первой помощи — как скачатьhttps://racurs.ua/n187046-krasnyy-krest-zapustil-v-ukraine-uchebnoe-prilojenie-po-navykam-pervoy-pomoschi-kak-skachat.htmlРакурс
Навички першої допомоги українці відтепер можуть вивчити у своєму смартфоні.
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В Україні запрацював безкоштовний навчальний додаток з першої допомоги, який був розроблений Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Організація розробила матеріал додатку українською мовою. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play за цим посиланням.
Ця програма надає миттєвий доступ до інформації, що може допомогти у загрозливих для життя ситуаціях. У застосунку зібрані алгоритми дій у разі різних надзвичайних ситуацій:
- у випадках поранень і травм;
- у випадках втрати свідомості та інсульту;
- у випадках утоплення чи обмороження;
- у випадках укусів змій або комах.
Покрокові сценарії надання першої допомоги розкриваються у ході виконання простих інтерактивних тестів. Користувач має можливість бачити свій навчальний прогрес, здобувати нові нагороди та знання, які рятують життя.