Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Приложение первой помощи от Красного Креста. Фото: Красный Крест

Красный Крест запустил в Украине учебное приложение по навыкам первой помощи — как скачать

8 сен 2023, 19:47
999

Навички першої допомоги українці відтепер можуть вивчити у своєму смартфоні.


.

В Україні запрацював безкоштовний навчальний додаток з першої допомоги, який був розроблений Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Організація розробила матеріал додатку українською мовою. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play за цим посиланням.

Ця програма надає миттєвий доступ до інформації, що може допомогти у загрозливих для життя ситуаціях. У застосунку зібрані алгоритми дій у разі різних надзвичайних ситуацій:

  • у випадках поранень і травм;
  • у випадках втрати свідомості та інсульту;
  • у випадках утоплення чи обмороження;
  • у випадках укусів змій або комах.

Покрокові сценарії надання першої допомоги розкриваються у ході виконання простих інтерактивних тестів. Користувач має можливість бачити свій навчальний прогрес, здобувати нові нагороди та знання, які рятують життя.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров