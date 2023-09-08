Додаток з першої допомоги від Червоного Хреста. Фото: Червоний Хрест

https://racurs.ua/ua/n187046-chervonyy-hrest-zapustyv-v-ukrayini-navchalnyy-dodatok-z-pershoyi-dopomogy-yak-skachaty.html

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Навички першої допомоги українці відтепер можуть вивчити у своєму смартфоні.

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В Україні запрацював безкоштовний навчальний додаток з першої допомоги, який був розроблений Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Організація розробила матеріал додатку українською мовою. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play за цим посиланням.

Ця програма надає миттєвий доступ до інформації, що може допомогти у загрозливих для життя ситуаціях. У застосунку зібрані алгоритми дій у разі різних надзвичайних ситуацій:

у випадках поранень і травм;

у випадках втрати свідомості та інсульту;

у випадках утоплення чи обмороження;

у випадках укусів змій або комах.

Покрокові сценарії надання першої допомоги розкриваються у ході виконання простих інтерактивних тестів. Користувач має можливість бачити свій навчальний прогрес, здобувати нові нагороди та знання, які рятують життя.