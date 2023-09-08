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Ракурс
Додаток з першої допомоги від Червоного Хреста. Фото: Червоний Хрест

Червоний Хрест запустив в Україні навчальний додаток з першої допомоги — як скачати

8 вер 2023, 19:47
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Навички першої допомоги українці відтепер можуть вивчити у своєму смартфоні.


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В Україні запрацював безкоштовний навчальний додаток з першої допомоги, який був розроблений Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Організація розробила матеріал додатку українською мовою. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play за цим посиланням.

Ця програма надає миттєвий доступ до інформації, що може допомогти у загрозливих для життя ситуаціях. У застосунку зібрані алгоритми дій у разі різних надзвичайних ситуацій:

  • у випадках поранень і травм;
  • у випадках втрати свідомості та інсульту;
  • у випадках утоплення чи обмороження;
  • у випадках укусів змій або комах.

Покрокові сценарії надання першої допомоги розкриваються у ході виконання простих інтерактивних тестів. Користувач має можливість бачити свій навчальний прогрес, здобувати нові нагороди та знання, які рятують життя.

Джерело: Ракурс


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