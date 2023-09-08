Армия россии развернула новую станцию для запуска «Шахедов». Фото:

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Запусків російських ударних дронів «Шахед» по Україні може побільшати.

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В тимчасово окупованому Криму армія рф розгорнула ще одну станцію для дронів-камікадзе, якими можуть атакувати Україну. Це табір окупантів може собі дозволити розташувати пускові установки. Це зроблено для того, щоб шлях дронів до цілі був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря, від мису Чауда та Поиморсько-Азтарська в росії. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог вигадує нову тактику, щоб обійти українську протиповітряну оборону. Росіяни спрямовують БПЛА над акваторією Чорного моря, щоб максимально приховати їх рух, маршрут та звук.

І, на жаль, не робить висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні бази, й в них була сумна історія, але для нас нормальна, — зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що росія вже налагодила «хоча б якусь частину виробництва» дронів. Про це свідчить маркування, яким хизується ворог.

Нагадаємо, вночі 8 вересня армія рф запускала безпілотники з території рф (Приморсько-Ахтарська) та з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Загалом було зафіксовано пуски 20 Shahed-136/131, 16 з яких знищили у межах Одеської та Миколаївської областей.