В Изюме Харьковской области возросло количество пострадавших в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС

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Зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу міста Ізюм на Харківщині.

Наразі відомо про 21 постраждалого. Зазнали поранень 13 осіб, а восьмеро отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих 10-місячний хлопчик і 16-річний підліток. До лікарень госпіталізували вісьмох поранених. Людям надають необхідну медичну допомогу. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Водночас в ДСНС поінформували, що внаслідок прямого влучання в 5-поверховий житловий будинок зруйнований під’їзд. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку навпроти, також виникла пожежа у квартирі.

Пожежу вогнеборці вже ліквідували. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Попри постійну загрозу повторних ударів на місці працюють рятувальники, кінологи, сапери та офіцери-рятувальники громади, а також поліцейські, медики, волонтери й комунальники.

Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Ізюмі. Окупанти зруйнували під’їзд, також спалахнула квартира на п’ятому поверсі в будинку навпроти.