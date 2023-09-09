В Марокко произошло сильное землетрясение, погибло более 300 человек

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Ракурс

У Марокко внаслідок потужного землетрусу загинули близько 300 людей.

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France24 пише, що рятувальники не можуть дістатися до найбільш постраждалих районів через зруйновані землетрусом дороги.

У повідомленні CNN зазначається, що геофізичний центр Марокко повідомив: в районі Атлаських гір стався землетрус магнітудою 7,2.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на відносно невеликій глибині 18,5 км.

Гірська місцевість, де стався землетрус, розташована приблизно за 70 км на південний захід від Марракеша.

Землетрус почався після 23.00 за місцевим часом. Його також відчували в прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.

У Старому місті Марракеша, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися кілька будівель. Місцеве телебачення показало кадри падіння мінарету мечеті.

Офіційна інформація про катастрофу з’явилася лише через кілька годин.

Спершу агентство Reuters з посиланням на місцевого чиновника повідомляло про десятки загиблих. Більшість із них, за його словами, розташовані у важкодоступних гірських районах.

Пізніше міністерство внутрішніх справ повідомило, що щонайменше 296 людей загинули і 153 отримали поранення.