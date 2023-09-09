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Ракурс
Япония анонсировала визит главы МИД в Киев

Япония анонсировала визит главы МИД в Киев

9 сен 2023, 09:13
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В Україну з неоголошеним візитом приїде міністр закордонних справ Японії.


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Про це йдеться на сайті відомства.

Йосімаса Хаясі прибуде до України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб продемонструвати підтримку Токіо Києву на тлі російської агресії, йдеться у повідомленні.

Міністр планує зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою та обговорити плани Японії провести конференцію для сприяння економічному відновленню України на початку наступного року.

Як повідомляє Kyodo News, очікується, що Хаясі також візьме участь у церемонії передачі Україні японських автокранів, призначених для видалення бомб, що не розірвалися.

29 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Він подякував Кішіоді за підтримку української формули миру і запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі — укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше, — написав тоді український президент.

Источник: Ракурс


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