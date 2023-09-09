Суд разрешил заочное расследование Рената Кузьмина

https://racurs.ua/n187062-sud-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-renata-kuzmina.html

Ракурс

8 серпня за клопотанням Держбюро розслідувань (ДБР) суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа, першого заступника генпрокурора України і заступника секретаря РНБО Рената Кузьміна.

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Працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ та соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, за що передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваного оголошено в розшук.

За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Що відомо про Кузьміна

У 2023 році Зеленський заявив, що припинив громадянство України Рената Кузьміна. Після цього ВР проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

У 2022 році ДБР повідомило Кузьміну про підозру в державній зраді.

Слідчі встановили, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення росії публікував пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Наприклад, він заявляв про те, що росія швидко захопить Київ, буде створена нова держава, а західні області, відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у «самостійне плавання». Критикував роздачу зброї у Києві, таким чином намагався виставити захисників України злочинцями. Також Кузьмін звинуватив українців у розстрілі сім’ї в Києві.

Неодноразово заявляв в ефірах телеканалів, що українська влада є інструментом у руках «західних кураторів», провокуючи цим росію.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно аналітики Руху ЧЕСНО, пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя» номером 35 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Кузьмін став рекордсменом за кількістю польотів до росії та Криму в період з 2015 по 2019 рік — зафіксовано не менше 240 його перельотів.

У 2014 році ГПУ оголосила Кузьміна у міжнародний розшук, його підозрювали в організації у 2010 році незаконного затримання ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У 2014 році балотувався на посаду президента України як безпартійний самовисуванець.

У 2014 році МВС та ГПУ відкрили дві кримінальні справи проти Кузьміна за підозрою у незаконному затриманні екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Кузьміна було оголошено у розшук, Інтерпол відмовив в оголошенні його у міжнародний розшук через політичний характер справи.

У 2013−2014 роках був заступником голови РНБО України.

У жовтні 2012 Кузьміну анулювали візу в США. Економічний експерт Андерс Ослунд припустив, що до Кузьміна урядом США застосовані візові обмеження через зв’язки з організованою злочинністю, які встановило ФБР або через причетність до порушень прав людини.

З 2010 до 2013 року — перший заступник генерального прокурора України Віктора Пшонки, 2006−2010 — заступник.