Почему у больных диабетом плохо заживают раны, установили ученые

У диабетиков часто плохо заживают раны, фото:

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Ракурс

Американські вчені встановили, чому рани часто погано гояться у хворих на діабет.

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Дослідження, проведене ученими з Університету Пітсбурга, встановило, що запалення та погіршення ран виникає, коли у хворих на діабет є дефективними крихітні частинки під назвою екзосоми, які передають сигнали між клітинами, повідомляє видання EurekAlert.

У хронічних ранах пацієнтів з діабетом ці дефектні екзосоми не можуть доставити життєво важливу інформацію до клітин, які сприяють загоєнню ран, — наголошують у статті. — Це відкриття прокладає шлях для нових екзосомно-орієнтованих методів лікування, які сприятимуть загоєнню хронічних ран.

У межах дослідження учені зібрали рідину з хронічних ран 22 пацієнтів з діабетом і 15 пацієнтів без діабету.

Дослідники виділили та проаналізували екзосоми, що виробляються клітинами шкіри, які називаються кератиноцитами. Після того, як ці частинки упаковані «вантажем» — включаючи РНК, ліпіди та білки — вони вивільняються з клітини і підхоплюються макрофагами, імунними клітинами, які координують загоєння ран.

Якщо сигнали, що містяться в екзосомах, правильні, макрофаг знає, як усунути запалення в рані, — пояснюють дослідники. — При діабеті перехресні перешкоди між кератиноцитами та макрофагами порушені, тому макрофаги продовжують викликати запалення, і рана не може загоїтися.

Зазначається, що діабетичні екзосоми, які дослідники назвали діаекзосомами, мали інший вміст РНК, ліпідів і білків, ніж у недіабетиків, що свідчить про те, що при діабеті змінюється процес «пакування вантажу».

Виявилося, що діабет також ускладнює вивільнення та поглинання екзосом у ранах:

кількість діаекзосом у рановій рідині пацієнтів з діабетом була набагато меншою, ніж екзосом у недіабетиків, а макрофаги поглинали набагато менше екзосом, ніж діаекзосом:

коли дослідники інкубували недіабетичні макрофаги з екзосомами, макрофаги виробляли сполуки, які означали зникнення запалення, що вказувало на те, що вони отримали повідомлення екзосоми та правильно відреагували, щоб почати загоєння рани;

але коли учені повторили цей експеримент з діаекзосомами, макрофаги виробляли прозапальні сполуки, які часто зустрічаються у хворих на цукровий діабет із хронічними ранами.

Діакзосоми спричиняють відхилення від каскаду загоєння, що ставить під загрозу розв’язання запалення, — наголошують дослідники. — І це стосується не тільки ран. Оскільки екзосоми відповідають за багато функцій в організмі, діаекзосоми можуть відігравати певну роль у розвитку інших діабетичних ускладнень. Це дослідження відкриває новий напрямок.

Джерело: EurekAlert