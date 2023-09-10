Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Старокрымское кладбище, скриншот видео
Последствия геноцида — заросшее сорняком кладбище убитых мариупольцев показал советника мэра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187092-posledstviya-genocida-zarosshee-sornyakom-kladbische-ubityh-mariupolcev-pokazal-sovetnika-mera.htmlРакурс
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, котре показує, який зараз вигляд має Старокримський цвинтар — місце поховання вбитих росіянами маріупольців.
.
Андрющенко наголошує, що на цьому кладовищі ховали лише вбитих за час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року.
Покинутий, забутий, безмежний. Більшість могил вже поросло бурʼяном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки буде просто неможливо, — зазначив він. — Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони ніяк не побачать.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
SAP Украина: отрезанная конечность
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...