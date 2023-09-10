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Ракурс
Старокрымское кладбище, скриншот видео

Последствия геноцида — заросшее сорняком кладбище убитых мариупольцев показал советника мэра (ВИДЕО)

10 сен 2023, 10:40
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, котре показує, який зараз вигляд має Старокримський цвинтар — місце поховання вбитих росіянами маріупольців.


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Андрющенко наголошує, що на цьому кладовищі ховали лише вбитих за час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року.

Покинутий, забутий, безмежний. Більшість могил вже поросло бурʼяном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки буде просто неможливо, — зазначив він. — Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони ніяк не побачать.

Источник: Ракурс


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