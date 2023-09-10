Старокрымское кладбище, скриншот видео

https://racurs.ua/n187092-posledstviya-genocida-zarosshee-sornyakom-kladbische-ubityh-mariupolcev-pokazal-sovetnika-mera.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, котре показує, який зараз вигляд має Старокримський цвинтар — місце поховання вбитих росіянами маріупольців.

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Андрющенко наголошує, що на цьому кладовищі ховали лише вбитих за час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року.