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Старокримський цвинтар, скріншот відео
Наслідки геноциду — зарослий бур’яном цвинтар вбитих маріупольців показав радник мера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187092-naslidky-genocydu-zaroslyy-bur-yanom-cvyntar-vbytyh-mariupolciv-pokazav-radnyk-mera-video.htmlРакурс
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, котре показує, який зараз вигляд має Старокримський цвинтар — місце поховання вбитих росіянами маріупольців.
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Андрющенко наголошує, що на цьому кладовищі ховали лише вбитих за час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року.
Покинутий, забутий, безмежний. Більшість могил вже поросло бурʼяном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки буде просто неможливо, — зазначив він. — Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони ніяк не побачать.
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