Старокримський цвинтар, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187092-naslidky-genocydu-zaroslyy-bur-yanom-cvyntar-vbytyh-mariupolciv-pokazav-radnyk-mera-video.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, котре показує, який зараз вигляд має Старокримський цвинтар — місце поховання вбитих росіянами маріупольців.

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Андрющенко наголошує, що на цьому кладовищі ховали лише вбитих за час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року.