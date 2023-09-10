Рашисти хочуть розміщувати забруднюючі підприємства поряд із будинками жителів ТОТ

Рашистів не хвилює здоров’я жителів окупованих територій, фото:

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У рф розглядають зміни до чинного законодавства, які дозволять розміщувати забруднюючі підприємства поряд із житловою забудовою на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що згідно з цими планами до 2030 року діятиме так званий «перехідний період», в ході якого можна буде нехтувати дотриманням екологічних норм — рівень вмісту шкідливих речовин у повітрі, ґрунті та воді ніхто не вимірюватиме.

На проблему у зростанні рівня захворюваності окупанти не звертають уваги, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що рашисти планують перетворити тимчасово окуповані території на звалище для сміття з рф.