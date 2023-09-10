Рашисти хочуть розміщувати забруднюючі підприємства поряд із будинками жителів ТОТ

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Рашистів не хвилює здоров’я жителів окупованих територій, фото:
Рашисти хочуть розміщувати забруднюючі підприємства поряд із будинками жителів ТОТhttps://racurs.ua/ua/n187091-rashysty-hochut-rozmischuvaty-zabrudnuuchi-pidpryiemstva-poryad-iz-budynkamy-jyteliv-tot.htmlРакурс
У рф розглядають зміни до чинного законодавства, які дозволять розміщувати забруднюючі підприємства поряд із житловою забудовою на тимчасово окупованих територіях України.
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Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що згідно з цими планами до 2030 року діятиме так званий «перехідний період», в ході якого можна буде нехтувати дотриманням екологічних норм — рівень вмісту шкідливих речовин у повітрі, ґрунті та воді ніхто не вимірюватиме.
На проблему у зростанні рівня захворюваності окупанти не звертають уваги, — наголошують в ОВА.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що рашисти планують перетворити тимчасово окуповані території на звалище для сміття з рф.