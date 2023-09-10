Рашисти в ніч на 10 вересня атакували Україну дронами-камікадзе, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n187090-26-shahediv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-v-nich-na-10-veresnya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку (Курська область рф).

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 «Shahed-136/131, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва.