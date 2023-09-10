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Рашисты в ночь на 10 сентября атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Слово и Дело»

26 «шахедов» уничтожили защитники Украины в ночь на 10 сентября (ИНФОГРАФИКА)

10 сен 2023, 09:48
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Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку (Курська область рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 «Shahed-136/131, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва.

Источник: Ракурс


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