Рашисты в ночь на 10 сентября атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n187090-26-shahedov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-v-noch-na-10-sentyabrya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку (Курська область рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 «Shahed-136/131, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва.