Рашисты снова совершили ночную атаку по Украине «шахедами», фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n187087-bolee-30-shahedov-atakovali-nochu-ukrainu-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131».

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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину, — вказано в повідомленні.

У прес-службі Київської міської військової адміністрації зазначають, що «шахеди» атакували столицю групами і з різних напрямків. Уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва: