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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131».
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину, — вказано в повідомленні.
У прес-службі Київської міської військової адміністрації зазначають, що «шахеди» атакували столицю групами і з різних напрямків. Уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва:
- в Шевченківському пошкоджено квартиру в багатоповерхівці;
- більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття;
- наразі відомо про одного постраждалого (без загрози життю).
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