Москва хоче виробити 6 тис. дронів-камікадзе, модернізуючи «шахеди»

росія планує виробити 6000 дронів-камікадзе на своїй території за допомогою Ірану.

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За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, рф зараз працює над модернізацією шахедів.

В ефірі телемарафону він зазначив, що рф активно модернізує іранські дрони, роблячи їх менш помітними для українських радіолокаційних систем.

Також речник Повітряних сил ЗСУ каже, що ворог планує вдосконалити керовані авіаційні бомби.

Ворожий винищувач з відстані 50 км від лінії зіткнення може запустити цю бомбу з висоти понад 10 тис. м, і вона пролетить 70 км для ураження наших позицій. Так, вони хочуть їх ще модернізувати, можливо їх блоки керування, щоб вона була влучнішою. Ми бачимо зараз, що ці бомби не перший місяць застосовуються, і влучність їх не є високою. Вони часто потрапляють і в житлові будинки, цивільні об'єкти, ворог бере кількістю, — розповів Ігнат.

Раніше він також повідомив, що росіяни під час масованих атак відправляють на рубежі пусків більше літаків, ніж випускають ракет.

Це відпрацювання імітаційних пусків, які вони проводять, залітаючи в зону пуску… У такий спосіб тренується льотний склад їхній — злітати, виходити на рубіж пуску ракет, — розповів речник ПС.

Спікер зазначив, що під час одного з останніх масованих ракетних ударів рф підняла в небо дев’ять бомбардувальників, але запустила сім ракет.