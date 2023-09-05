У Зеленського відреагували на неспроможність ООН побачити геноцид українців

Місія ООН не змогла підтвердити геноцид українців, фото: «Алігатор»

https://racurs.ua/ua/n186916-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-nespromojnist-oon-pobachyty-genocyd-ukrayinciv.html

Ракурс

У Офісі президента розкритикували Комісію ООН з розслідування злочинів в Україні, голова котрої Ерік Мьосе нещодавно заявив, що немає достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації дій росіян в Україні як геноциду.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 5 вересня, опублікував на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Твіттер) радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Що таке політична беззубість і непряме заохочення злочинця? Нескінченний майстер-клас від ООН, — наголошує Подоляк. — Комісія прямо заявляє, що не бачить наміру вчиняти геноцидні злочини з боку Росії проти громадян України. Абсолютно, тому що росіяни прийшли нас вбивати… ласкаво, масово. Саме українців, але без попереднього плану.

Також Подоляк нагадав про обстріли українських міст, які рашисти здійснюють щоночі, зокрема ракетами.

І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів — абсолютно випадкова. А повномасштабна війна протягом 560+ днів, коли сотні українських міст і сіл були стерті з лиця землі, цілком вкладається в рамки допустимого «не-геноциду», — зазначив він із сарказмом.

І офіційні заклики «вбий українця!» не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав’язати російську — теж з любов’ю, — додав Подоляк.

Також він згадав події геноциду у Руанді, котрий забрав життя близько мільйона людей у 1994 році. Подоляк наголосив, що таких масштабів жертв в Україні вдалося уникнути лише завдяки опору українців.