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Ракурс
Кадыровские палачи будут гнать на смерть мобилизованных россиян, фото: ТАСС

40 тыс. кадыровцев станут «загрядотрядами» для новой волны мобилизованных россиян — Генштаб

11 сен 2023, 08:49
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Рашисти зазначають катастрофічних втрат в ході повномасштабного вторгнення в Україну.


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У зв’язку з цим очікується, що в найближчий час у рф та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.

Її показники можуть сягнути від 400 до 700 тис. осіб — окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості «загороджувальних загонів» позаду російських військ, — зазначають у Генштабі.

Водночас, за інформацією Генштабу ЗСУ, серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

На фронт в якості «гарматного м’яса» вкотре підуть пересічні громадяни — мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України, — додають у Генштабі.

Источник: Ракурс


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