Защитники Украины ликвидировали более 269 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже 269 тис. 210 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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