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Защитники Украины ликвидировали более 269 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
580 рашистов и 28 артсистем ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187115-580-rashistov-i-28-artsistem-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже 269 тис. 210 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 560 танків;
- 8 тис. 767 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 839 одиниць артилерійських систем;
- 760 одиниць РСЗВ;
- 512 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 628 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 455 крилатих ракет;
- 19 кораблів/катерів;
- 8 тис. 370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 877 одиниць спеціальної техніки.
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