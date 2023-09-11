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Защитники Украины ликвидировали более 269 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

580 рашистов и 28 артсистем ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)

11 сен 2023, 08:17
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже 269 тис. 210 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 560 танків;
  • 8 тис. 767 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 839 одиниць артилерійських систем;
  • 760 одиниць РСЗВ;
  • 512 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 628 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 455 крилатих ракет;
  • 19 кораблів/катерів;
  • 8 тис. 370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 877 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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