В Белом доме заявили, что поражены контрнаступлением ВСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n187114-my-porajeny-dostignutym-progressom-belyy-dom-o-kontrnastuplenii-vsu.html

Ракурс

Український контрнаступ триває, і США вражені тим прогресом, якого змогли досягти ЗСУ.

.

Зараз Сили оборони долають російський захист, який є найбільшим за 100 років. А союзники мають розуміти, що необхідно України для того, щоб подолати ці бар'єри. Про це заступник державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена Вікторія Нуланд заявила на щорічних зборах «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

Представниця Білого дому зазначила, що США пояснили партнерам з Європи, Азії та Африки ті негативні наслідки, які загрожуватимуть глобальній безпеці у разі поразки України у війні з росією. У разі перемоги диктатора володимира путіна, «тип зла стане нормою в усьому світі». Український народ зараз стоїть на захисті демократії, тому йому необхідна підтримка.

Також Нуланд упевнена, що попри спіх контрнаступу, «все не закінчиться за ці тижні».

Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього, — зазначила вона.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ мають близько 30−35 днів для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов. Генерал також визнав, що український контрнаступ йде повільніше, ніж очікувалося.