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Захисники України ліквідували вже понад 269 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

580 рашистів та 28 артсистем ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

11 вер 2023, 08:17
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже 269 тис. 210 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 560 танків;
  • 8 тис. 767 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 839 одиниць артилерійських систем;
  • 760 одиниць РСЗВ;
  • 512 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 628 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 455 крилатих ракет;
  • 19 кораблів/катерів;
  • 8 тис. 370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 877 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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