Раздел имущества супругов

https://racurs.ua/n187117-kak-bezboleznenno-i-spravedlivo-raspredelit-imuschestvo-pri-razvode-obyasnyaet-notarius.html

Ракурс

Як безболісно і справедливо розподілити майно при розлученні? Особливо у тому випадку, коли відсутній шлюбний договір та порозуміння.

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З проханням відповісти на це запитання «Ракурс» звернувся до Вікторії ДЕРЕВ’ЯНКО, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Розподілити спільно нажите майно при розлученні можна двома способами: договірним і судовим, — пояснює нотаріус.

Якщо не звертатися до суду, то найчастіше для регулювання майнових відносин подружжя використовують шлюбний договір.

По-перше, це може бути договір, який регулює відносини, права та обов’язки подружжя. Він може укладається як напередодні, так і після укладання шлюбу.

Наголошу, що шлюбний договір підлягає нотаріальному посвідченню, — пояснює Вікторія Дерев’янко.

У договорі може бути умова про непоширення на майно, набуте подружжям за час шлюбу, положень про спільну сумісну власність і умову вважати це майно спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.

Договір про поділ, а також про виділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, може бути укладений між чоловіком та дружиною, незалежно від розірвання шлюбу, а також між особами, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, та має бути нотаріально посвідчений, — розповіла нотаріус.

Такий договір визначає виключно порядок поділу спільного майна та визначає частки у спільному майні, у тому числі в натурі.

Інший спосіб цивілізовано розв’язувати майнові питання — розлучення «онлайн».

Заяву про розірвання шлюбу до органів РАЦСу у випадку мобілізації, відсутності в країні чи інших причин може подати другий із подружжя. Підпис на заяві має бути засвідчено нотаріусом або консулом.

Така практика стосується лише подружніх пар, у яких немає дітей.

Нагадаємо, що в Україні розірвання шлюбу без згоди дружини або чоловіка, або якщо в шлюбі є спільні діти до 18 років, можливо тільки в суді. У розлученні відмовлять, якщо дружина вагітна або пара виховує дитину віком до 1-го року.

Подати позов онлайн можна і в системі «Електронний суд». У такому випадку позовну заяву підписують за допомогою електронного цифрового підпису. Необхідно завантажити й усі необхідні копії документів. Утім, у цьому випадку розірвати шлюб онлайн немає можливості. Необхідно наймати адвоката і укладати з ним договір, або через нотаріуса (посольство/консульство) видати довіреність на представника для ведення таких справ в судових установах.

Вікторія Деревянко відзначає також договір про спільне виховання та утримання дитини як один з цивілізованих способів унормувати майнові питання при розлученні.

З цим часто болісним процесом найчастіше асоціюються аліменти. Здебільшого їх призначає суд. Але для цього виду виплат не обов’язково, щоб батьки будь-коли перебували в зареєстрованому шлюбі.

У правовому полі можна зафіксувати всі питання, пов’язані з виховання дитини (дітей) та сплатою аліментів, навіть у тому разі, якщо батьки так і не узаконили своїх стосунків, але народили спільну дитину і тепер вирішили розійтися.

Допоможе у цьому договір про спільне виховання та утримання дитини. Це письмова угода між батьками про те: з ким із них проживає дитина, як саме другий з батьків, який проживає окремо, бере участь в житті дитини. У такому договорі вказується й ­розмір та порядок утримання дитини (сплати аліментів).

Він обов’язково передбачає письмову форму і підлягає нотаріальному посвідченню.

Якщо сторони дійшли згоди та уклали договір про утримання дитини, у судовому порядку стягнення аліментів відбуваються тільки в разі порушень домовленостей.