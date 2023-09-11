Экс-ведущий «Рассмеши комика» снимает шоу для пропагандистов в оккупированном Мариуполе

https://racurs.ua/n187131-eks-veduschiy-rassmeshi-komika-snimaet-shou-dlya-propagandistov-v-okkupirovannom-mariupole.html

Ракурс

Колишній ведучий популярного українського проєкту «Розсміши коміка», який тривалий час працював в Україні, уродженець білорусі Дмитро Шепелєв приїхав до зруйнованого та окупованого росіянами Маріуполя, аби зняти розважальне шоу для пропагандистського каналу «россия-1»

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Шоу «В кругу друзей» розповідатиме про те як у Маріуполі «з-під обстрілів рятують тварин, які залишилися без господарів». У знищеному росіянами місті він робить програму, яку назвав сам «розважальною».

Шепелєв сказав, що випуск з Маріуполя розповість «непросту історію».

Це людина, яка продасть свою маму за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі. І як липучка липне до всіх, хто дасть йому гроші! «Животное» — це ти!, — «проїхалась» по ньому співачка Анастасія Приходько, яка колись працювала з ним в іншому шоу на українському ТБ.

На початку повномасштабного вторгнення ведучий виражав підтримку Україні і просив вибачення за агресію росії. Але до цього, у 2014 році, він виступав у Криму на пропагандистських концертах, називав Крим «ісконно рускім» і вітав з «приєднанням» до росії. За це його внесли в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.