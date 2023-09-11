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Ракурс
Офицер Нацгвардии, избивший срочника в Ивано-Франковске, получил приговор суда

Офицер Нацгвардии, избивший срочника в Ивано-Франковске, получил приговор суда

11 сен 2023, 17:43
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В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив строковика в місцевій частині. Після того, як відеопруф поширили у соцмережах, військового затримали за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.


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Йому загрожувало від 8 до 12 років ув’язнення, але з огляду на «щире каяття» і перше порушення суд відправив його на 1,5 року відбувати покарання в дисциплінарному батальйоні, повідомили 11 вересня у Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, що інцидент стався 26 березня 2023 року в Івано-Франківську. Офіцер застосовував силу до свого підлеглого та принижував його. Згодом відео потрапило у соцмережі.

Офіцера спочатку відсторони від службових обов’язків, а згодом затримали.

Источник: Ракурс


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