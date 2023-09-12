Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в россию на встречу с путиным

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії.

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Японське агентство Kyodo пише, що з путіним вони вестимуть переговори про поставки північнокорейського озброєння росіянам.

Російські медіа додають, що путін приїхав у Владивосток. Це за 270 км від станції «Хасан», куди прибув бронепоїзд Кім Чен Ина.

Російські ЗМІ рано вранці 12 вересня оприлюднили заяву прессекретаря президента рф дмитра пєскова з приводу приїзду до росії північнокорейського диктатора.

Це буде повноформатний візит — переговори двох делегацій, і після цього за потреби лідери продовжать своє спілкування вже у форматі один на один. Також планується офіційний обід від імені президента Росії на честь гостя з Північної Кореї. Як обговорення: двосторонні відносини, торгово-економічна співпраця, культурні обміни, насичений обмін думками з міжнародних справ — це цікавить Путіна і нашого гостя з Пхеньяну. Пресконференцій не заплановано, — заявив прессекретар російського диктатора Пєсков.

Імовірно ж, ключовою темою переговорів має стати постачання Пхеньяном Москві зброї.

Прес-секретар Держдепартаменту США Метью Міллер сказав у понеділок журналістам, що США готові запровадити нові санкції, якщо путін і Кім Чен Ін домовляться у Владивостоці про постачання корейських боєприпасів.

Хочу нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї від Північної Кореї росії буде порушенням багатьох резолюцій Ради безпеки ООН. І ми, звичайно, активно застосовували санкції проти осіб, які фінансують війну росії, ми продовжимо їх застосовувати, і ми без вагань введемо нові санкції, якщо це буде доречно, — сказав Міллер.

США вважають, що росія хотіла отримати від Північної Кореї боєприпаси, насамперед артилерійські снаряди.

Міллер сказав із цього приводу, що путін «їде через усю свою країну, щоб попросити з шапкою в руці військової допомоги у Кім Чен Іна».

Це, на думку прес-секретаря Держдепу, якнайкраще демонструє, що надії путіна на відновлення імперії, з якими він розв’язував війну проти України, зазнали краху.