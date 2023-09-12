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Живут за границей и имеют связи с россией - в сети скандал из-за участниц конкурса "Мисс Украина"

Живут за границей и имеют связи с россией — в сети скандал из-за участниц конкурса «Мисс Украина»

12 сен 2023, 08:29
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У мережі спалахнув скандал через учасниць цьогорічного конкурсу «Міс Україна».


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Виявилося, що деякі конкурсантки не живуть в Україні, ведуть соцмережі російською мовою чи й взагалі мають зв’язки з росією.

Скажімо, користувачів обурило те, що учасниця із Хмельницького Ксенія Магера після початку повномасштабної війни ніяк не прокоментувала вторгнення, а нещодавно відвідувала ресторан, власником якого є російський бізнесмен Аркадій Новіков.

Цю ситуацію висвітлив в Instagram український комік та блогер Андрій Лузан. Він також стверджує, що батько однієї з учасниць зливав позиції українських військових, а інша конкурсантка відпочивала разом із відомим російським ресторатором Алєксандром Орловим.

Источник: Ракурс


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