Сотни единиц уничтоженной россией в Украине военной техники - макеты

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Україна активно підміняє свою військову техніку на полі бою муляжами, щоб російська армія марнувала снаряди на знищення хибних цілей.

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За інформацією телеканалу CNN, виготовленням точних копій військової техніки займається українська гірничо-металургійна компанія «Метінвест», яка належить бізнесменові Рінату Ахметову. Вона вже зробила сотні реплік тих чи інших видів західних озброєнь, які згодом були знищені російськими військами.

Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших фальшивих цілей, — розповів журналістам представник компанії, який побажав зберегти анонімність. — Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші.

Так, за його словами, 155-міліметрова гаубиця M777 британського виробництва, яка використовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів, а «Метінвест» створює її репліку зі звичайних каналізаційних труб менше ніж за тисячу доларів.

Після кожного влучання військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо нашу приманку було знищено, значить, ми працювали не дарма, — пояснив представник «Метінвесту».

Після початку війни, розповідає він, співробітники компанії кинулися створювати копії для відправки на передову, щоб Україна виглядала озброєнішою, ніж була насправді. Однак спочатку макети були досить грубими і, коли муляжі довго не привертали увагу противника, інженери поверталися до креслень, щоб їх переробити.