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Ракурс
Не живуть в Україні та мають зв'язки з росією - у мережі скандал через учасниць конкурсу "Міс Україна"

Живуть за кордоном та мають зв’язки з росією — у мережі скандал через учасниць конкурсу «Міс Україна»

12 вер 2023, 08:29
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У мережі спалахнув скандал через учасниць цьогорічного конкурсу «Міс Україна».


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Виявилося, що деякі конкурсантки не живуть в Україні, ведуть соцмережі російською мовою чи й взагалі мають зв’язки з росією.

Скажімо, користувачів обурило те, що учасниця із Хмельницького Ксенія Магера після початку повномасштабної війни ніяк не прокоментувала вторгнення, а нещодавно відвідувала ресторан, власником якого є російський бізнесмен Аркадій Новіков.

Цю ситуацію висвітлив в Instagram український комік та блогер Андрій Лузан. Він також стверджує, що батько однієї з учасниць зливав позиції українських військових, а інша конкурсантка відпочивала разом із відомим російським ресторатором Алєксандром Орловим.

Джерело: Ракурс


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