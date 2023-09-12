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Ракурс
Искусственный интеллект диагностирует мозг — эксперимент в Одессе

Искусственный интеллект диагностирует мозг — эксперимент в Одессе

12 сен 2023, 10:58
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В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект до діагностики мозку.


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Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії та виявляє патологічні зміни. Уже за 5 хвилин після цього лікар може ухвалити рішення про подальше лікування, повідомила прес-служба МОЗ 12 вересня.

Від вчасного діагностування захворювань або ушкоджень головного мозку залежить не тільки здоровʼя, а подекуди й життя пацієнта. Точність аналізу даних та швидкість отримання результатів діагностики допомагають лікарям отримати так звану «другу думку» та запобігають медичним помилкам, додали у МОЗ.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії головного мозку в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. І вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування.

Використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту BrainScan показало хороші результати. Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Источник: Ракурс


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