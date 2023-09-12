Зеленский ветировал закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию

Зеленский ветировал закон, сохранявший ограничения по электронному декларированиюhttps://racurs.ua/n187159-zelenskiy-vetiroval-zakon-sohranyavshiy-ogranicheniya-po-elektronnomu-deklarirovaniu.htmlРакурс
Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування
Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко. Гарного дня, — заявив він.
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила законодавчий акт, який передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в Національне агентство з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації упродовж року.
Майже 80% українців вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Такими є результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи».