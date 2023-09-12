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Ракурс
В Конгрессе США хотят расследовать действия Илона Маска в Украине

В Конгрессе США хотят расследовать действия Маска в Украине

12 сен 2023, 10:02
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У Конгресі США хочуть розслідувати дії Ілона Маска в Україні.


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З такою ініціативою виступила сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен. Йдеться про інцидент, коли Маск таємно відключив Starlink, щоб Україна не змогла атакувати російські військові кораблі біля берегів Криму.

Конгрес має розслідувати те що сталося, і з’ясувати, чи є в нашому розпорядженні адекватні інструменти для того, щоб зовнішня політика проводилася урядом, а не одним мільярдером, — заявила Уоррен.

До слова, завтра Ілон Маск братиме участь у закритій зустрічі керівників технологічної галузі США із сенаторами в Капітолії.

Источник: Ракурс


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