Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування без негайного відкриття реєстру

https://racurs.ua/ua/n187159-zelenskyy-vetuvav-zakonoproiekt-pro-e-deklaruvannya-bez-negaynogo-vidkryttya-reiestru.html

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Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

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Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко. Гарного дня, — заявив він.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила законодавчий акт, який передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в Національне агентство з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації упродовж року.

Майже 80% українців вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Такими є результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи».