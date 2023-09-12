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Ракурс
Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування без негайного відкриття реєстру

Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування без негайного відкриття реєстру

12 вер 2023, 10:12
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Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.


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Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко. Гарного дня, — заявив він.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила законодавчий акт, який передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в Національне агентство з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації упродовж року.

Майже 80% українців вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Такими є результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи».

Джерело: Ракурс


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