Законопроект про декларації підписав спікер Ради і відправив його Зеленському, колаж - Forbs Україна

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Ракурс

Уранці 12 вересня законопроект № 9534 про декларації був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком та направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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Про це свідчить картка законопроекту на сайті Ради.

Чекаємо на швидку реакцію Президента у виді технічного вето і виправлення правки про відкриття декларацій одразу. По графіку це має відбутися на цьому тижні та вже у вересні Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті, — написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм.

Нагадаємо, раніше петиція з вимогою відкрити реєстр чиновницьких декларацій зібрала рекордну підтримку на сайті президента України. Всього за три години антикорупційну петицію підписало 25 тисяч громадян. Коли кількість підписантів досягла 85 тисяч, петицію закрили і передали на розгляд Володимира Зеленського.

5 вересня на засіданні Верховної Ради за закон про відновлення електронного декларування проголосувало 329 народних депутатів. Але поправка про негайне розкриття реєстру для публіки провалилася — її підтримало лише 199 нардепів.

Скільки заробляють чиновники?

Новий закон зобов’язав подавати декларації не тільки чиновникам. У список додали членів медичних комісій, які вирішують, чи здатні чоловіки служити в армію.

Усім військовим дозволили показувати свої доходи тільки після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця норма також поширилася на чиновників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, в зоні бойових дій, або є полоненим та пораненими.

Але доступ до реєстру декларацій депутати закрили ще на рік або до дня припинення воєнного стану. Водночас кожний з чиновників може за власним бажанням зробити доступ до своєї декларації відкритим.

За крок до протестів

Такий, здавалося б, прогресивний закон викликав неймовірну хвилю обурення в Україні. Чи не вперше з початку війни люди готові вийти на вулиці з протестами, попри воєнний стан, який забороняє масові акції протесту. Наразі обурення сконцентрувалося у петиції до Зеленського.

Її автором є військовослужбовець батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександр Ябчанка. Він отримав поранення на фронті й наразі лікується у тилу. Це вже третє його поранення — і найважче. У зверненні до президента Ябчанка вимагає накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроект, бо документ ігнорує одну з основних вимог до депутатів — публічність декларацій.

Саме цей інструмент був важливим для розслідувачів корупції в Україні. Вони могли за декілька кліків дізнаватися, що придбали чиновники місцевої чи центральної влади, депутати всіх рівнів, та порівняти їхні статки з минулими роками.

Електронне декларування в Україні «заморозили» після початку російського вторгнення: влада пішла на такий крок з міркувань безпеки. Але за 18 місяців війни в Україні спалахнуло багато скандалів, пов’язаних зі статками й доходами народних депутатів, урядовців, суддів, воєнкомів. Тому громадськість почала наполягати на відновленні декларування, а сам кейс став однією з вимог Єврокомісії і МВФ.

Наприклад, ЄК ще у червні 2022 року віднесла вимогу повернути обов’язкове декларування чиновників у «домашнє завдання» для України, щоб почати офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Міжнародному валютному фонду уряд України обіцяв повернути декларації до липня цього року, щоб восени почати отримувати гроші по програмі розширеного фінансування. Наразі бюджет України на 60% залежить від коштів донорів з-за кордону.

Не дивно, що депутати Європарламенту закликали Зеленського повернути закон про електронне декларування до Верховної Ради. Вони звертають увагу на ще одну шкідливу правку, проголосовану у Раді. У випадку брехні в декларації на суму до 1,3 млн грн (30 тис. євро) порушнику загрожує всього-на-всього штраф від 17 тис. грн (400 євро). Після його сплати чиновник не вважатиметься таким, що притягувався до відповідальності.

Розтяжка Зеленського

Президент України зараз у дуже делікатній ситуації. З одного боку на нього тисне громадянське суспільство та Захід, які вимагають відкрити декларації чиновників для аналізу і контролю їхніх доходів.

З іншого боку Зеленському треба визнати, що його зрадила частина його ж партії «Слуга народу». Саме голосів цієї фракції у парламенті не вистачило, щоб зробити декларації чиновників публічними.

Більшість експертів в Україні переконані, що Зеленський накладе вето на скандальний закон та запропонує до нього правки.

Депутат Ради Ярослав Железняк припускає, що це станеться через можливі репутаційні втрати для Зеленського всередині України та поза нею.

Президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу. Згодом парламент підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціях, — розповів депутат.

Наразі Зеленський пообіцяв, що ухвалить рішення після консультацій із віце-прем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.