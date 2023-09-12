Литва перестала пропускать на территорию Евросоюза автомобили из россии

https://racurs.ua/n187171-litva-perestala-propuskat-na-territoriu-evrosouza-avtomobili-iz-rossii.html

Ракурс

Через литовські прикордонні пункти не пропустять автомобілі на російських номерах.

.

Про це заявили Російській службі Бі-бі-сі у Митному департаменті Литви.

Машини, зареєстровані у росії, не пропустять через кордон. Дивляться не на паспорт громадянина, а на реєстрацію машини, — відповіли в департаменті на запитання, чи має значення громадянство, що в’їжджає до ЄС.

Глава МВС Литви Агне Білотайте заявила агентству BNS, що російські автомобілі, які в’їжджають до країни, мають бути конфісковані. Це буде поширюватись і на громадян росії, і на громадян Євросоюзу. Виняток — ті, хто їде транзитом до Калінінграда за наявності необхідних документів. З такою самою заявою виступила і заступник глави МЗС країни Йовіта Нелюпшене.

При цьому на прикордонному контролі Латвії кореспонденту Бі-бі-сі заявили, що через російські автомобільні номери «з нашого боку проблем не буде». У прикордонному пункті естонської Лухаами також сказали, що пропускають із Росії машини з російськими номерами.

У МЗС Фінляндії заявили, що російські автомобілі можуть, як і раніше, в’їжджати до країни.

При цьому митниця Німеччини заявила, що відбиратиме у росіян автомобілі та особисті речі через санкції, повідомляє «Агентство» (внесено до реєстру «іноагентів»).

8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо ввезення та імпорту з росії. У них йдеться, що ввезення особистих автомобілів та особистих речей (перелік із понад 150 позицій) заборонено.

Пізніше Єврокомісія заявила, що цей список має рекомендаційний характер і країни ЄС мають в індивідуальному порядку вирішити, чи запроваджувати, чи ні.