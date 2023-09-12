Экс-генсек Альянса: Украина должна быть в НАТО и Евросоюзе

https://racurs.ua/n187179-eks-gensek-alyansa-ukraina-doljna-byt-v-nato-i-evrosouze.html

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Україна має бути в НАТО та Європейському Союзі. Про це заявив екс-генсек НАТО, професор із міжнародної політики в Лейденському університеті Яап де Гооп Схеффер під час свого виступу перед студентами в Гаазі.

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Демократії завжди задихаються, їм не вистачає повітря. Вибори кожні чотири роки, вибори кожні п’ять років. І те, що зараз здається простим і важливим, може стати великим викликом для президента Зеленського, а також для наших політиків у Нідерландах та інших країнах — як зберегти солідарність з Україною… Наступним викликом для Зеленського є вступ України до європейсько-атлантичної сім’ї. І це непросте завдання. На мою думку, врешті-решт, Україна має бути в НАТО та Європейському Союзі, — вважає Схеффер.

Разом з тим, колишній генсек Північноатлантичного альянсу вказав, що в даний момент він не може бути настільки оптимістичним щодо наявності повної згоди щодо питання вступу України до ЄС і НАТО. З його слів, нині важливо, щоб союзники по військово-політичному блоку почали думати про гарантії для України на шляху до членства в НАТО.

Європейський Союз не повинен зараз припуститися тієї ж помилки, якої припустився НАТО у 2008 році — нагадаю, що Україна торік стала кандидатом в члени ЄС. Давайте будемо чесними чи ЄС зможемо виконати свої зобов’язання, чи не дамо ми знову обіцянку, яку не зможемо виконати. І те, про що я зараз говорю, виглядає легко, але це дуже складно — вступ України до Євросоюзу. Частково це пов’язано з тим, що західнобалканські країни стукають у двері НАТО та ЄС і чекають, коли їх приймуть. Тож це один з найбільших викликів, — сказав він.

Виступ колишнього генсека НАТО демонструє ту еволюцію, яку пройшла політична думка Європи та західного світу впродовж останнього десятиліття.