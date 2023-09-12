CNN: Байден скоро примет решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS ВСУ

https://racurs.ua/n187184-cnn-bayden-skoro-primet-reshenie-o-peredache-dalnoboynyh-raket-atacms-vsu.html

Ракурс

Президент США Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це пише CNN із посиланнями на неназваних посадовців, які знайомі з перебігом обговорення щодо передачі ракет.

.

Зі слів посадовців, остаточного рішення про відправку ATACMS ще не ухвалено. Проте один із посадовців заявив, що ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, аніж раніше.

Набагато більша (ймовірність). Я просто не знаю, коли (саме це відбудеться), — зазначив він.

За даними CNN, передати Києву ATACMS Білому дому рекомендували Державний департамент та Міністерство оборони США після місяців запитів з боку України.

Посадовці Держдепу та Пентагону вважають, що відправка ракет може допомогти Києву досягти вирішального прогресу в його контрнаступі.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.