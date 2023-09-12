Австрия купит восемь систем ПВО IRIS-T у Германии

https://racurs.ua/n187192-avstriya-zakupit-vosem-sistem-pvo-iris-t-u-germanii.html

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Австрія планує спільні закупівлі систем ППО та навчання з Німеччиною в межах європейської системи протиповітряної оборони «Небесний щит». Про це пише ORF з посиланням на заяву міністра оборони Австрії Клаудії Таннер під час прес-конференції з головнокомандувачем Військово-повітряних сил Німеччини Герфрідом Промбергером.

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Зі слів Промбергера, Відень хоче придбати вісім систем ППО IRIS-T: чотири — малої дальності з радіусом дії до 15 км та чотири — середньої дальності з радіусом дії до 50 км.

Поставка першої системи має відбутися за рік після підписання контракту. Таннер і Промбергер не назвали вартість закупівель, лише вказали, що це залежатиме від переговорів.

Нагадаємо, торік восени Берлін запропонував створити ініціативу «Небесний щит», яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі. В ініціативі вже беруть участь 19 держав Європи.