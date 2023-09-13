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Ракурс
ЦПД: рф готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани

ЦПД: рф готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани

13 сен 2023, 19:41
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Пропагандисти росії почали просувати фейкову інформацію про те, що Україна планує влаштувати теракт 15 вересня в Умані, де зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.


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Російські пропагандисти заявляють, що після теракту українська сторона начебто планує звинуватити рф у «злочинах проти людяності».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

ЦПД закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

Нагадаємо, до Умані вже приїхали 11 тис. хасидів. За даними Уманської районної військової адміністрації, у місті очікують на 30 тис. прочан-хасидів. Наразі в Умані жодних ексцесів не спостерігається.

Источник: Ракурс


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