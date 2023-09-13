Госдеп США: Война в Украине – стратегический провал россии

https://racurs.ua/n187228-gosdep-ssha-voyna-v-ukraine-strategicheskiy-proval-rossii.html

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Війна проти України — стратегічний провал росії. Таку думку висловив 13 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен під час промови у Школі передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса.

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З його слів, загрози міжнародному порядку не обмежені тим чи іншим регіоном, проте вторгнення росії в Україну продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.

Ми допомогли розбудувати міжнародний порядок після Другої світової війни та інвестували в прогрес інших націй і людей, тому що ми усвідомлюємо, що це служитиме інтересам людства, а також нашим власним, — вказав Блінкен.

Очільник Державного департаменту США зауважив, що «підтримка успіху інших» зрештою зміцнить процвітання, мир та безпеку для американців. Він наголосив, що Вашингтон співпрацюватиме не лише з демократіями-однодумцями, але і з тими, «з якими, не погоджується у важливих питаннях», якщо вони прагнуть «робити внесок у вирішення спільних проблем і підтримувати міжнародні норми».

Я називаю це дипломатичною змінною геометрією. Ми починаємо з проблеми, яку нам потрібно вирішити. І ми працюємо, збираючи групу партнерів, — сказав Блінкен.

Як приклад, він навів партнерство, що сформувалося довкола допомоги Україні у її протистоянні агресії рф.

Ми зблизили наших трансатлантичних та індо-тихоокеанських союзників, захищаючи нашу спільну безпеку, процвітання та свободу, — переконаний Блінкен.

Після припинення росією постачання нафти та газу до Європи Японія та Корея приєдналися до американських зусиль із допомоги, зокрема завдяки запасам скрапленого газу. Тепер, наголосив Блінкен, Японія, Корея, Нова Зеландія є регулярними та активними учасниками зустрічей НАТО. Натомість європейські країни, Канада та інші приєдналися до союзників і партнерів в Азії, щоб спільно протистояти економічному тиску Китаю. Разом союзники працюють і над розбудовою стійких каналів постачання, особливо коли йдеться про ключові технології, каже держсекретар.

Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія, — зауважив Блінкен.

На його думку, завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів «війна путіна продовжує залишатися стратегічним провалом росії».