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Ракурс
Украинские военные освободили расположенную к югу от Бахмута Андреевку, фото: DeepState

ВСУ освободили Андреевку на Бахмутском направлении — Маляр

14 сен 2023, 16:55
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Захисники України рухаються вперед на південному флангу Бахмутського напрямку — звільнено розташоване за 10 км на південь від Бахмута село Андріївка.


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Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Наразі українські військові закріплюються на зайнятих позиціях

Водночас, за словами Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, — зазначила заступник міністра оборони.

Водночас у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади заяву про взяття Андріївки називають «хибною та передчасною».

Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки, — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


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