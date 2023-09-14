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Украинские военные освободили расположенную к югу от Бахмута Андреевку, фото: DeepState
ВСУ освободили Андреевку на Бахмутском направлении — Малярhttps://racurs.ua/n187255-vsu-osvobodili-andreevku-na-bahmutskom-napravlenii-malyar.htmlРакурс
Захисники України рухаються вперед на південному флангу Бахмутського напрямку — звільнено розташоване за 10 км на південь від Бахмута село Андріївка.
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Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Наразі українські військові закріплюються на зайнятих позиціях
Водночас, за словами Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, — зазначила заступник міністра оборони.
Водночас у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади заяву про взяття Андріївки називають «хибною та передчасною».
Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки, — наголошується в повідомленні.
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